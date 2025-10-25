Трамп указал на желание России достичь мира на Украине

Трамп выразил уверенность в желании России достичь мира на Украине

Руководство России желает достичь мира на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова привела пресс-служба Белого дома.

«Посмотрим, я думаю, что он [Владимир Путин] хочет, чтобы это закончилось», — сказал Трамп.

Американский лидер также назвал очень сильными санкции, введенными против России, а также выразил надежду на их эффективность.

«Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией», — добавил он.

Трамп добавил, что обсудит урегулирование конфликта на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящей встрече в Южной Корее.

Бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор заявлял, что ради урегулирования конфликта на Украине Трампу нужно провести чистки внутри своего окружения.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после отмены саммита с участием глав государств в Венгрии констатировал, что Трамп вышел на тропу войны.