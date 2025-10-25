Суровая правда. Трампу посоветовали поменять окружение

Макгрегор: Трампу нужно провести чистку своего окружения ради мира на Украине

Американскому лидеру Дональду Трампу следует провести чистку круга своего общения ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Что касается Украины <…>, Трампу нужно избавиться от подхалимов. Они создают много шума о якобы крупных сделках и мнимых громких победах», — написал полковник в отставке.

По мнению Макгрегора, если рядом с Трампом были бы настоящие военные профессионалы, то они говорили бы ему суровую правду.

Глава Белого дома заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиров Путиным в Будапеште. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку точных сроков никто из сторон не называл.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после отмены саммита заявил, что Трамп вышел на тропу войны.