Трамп теряет влияние? Политолог раскрыл, почему его слова уже ничего не решают

Американский президент Дональд Трамп очень противоречив в своих заявлениях. Политолог Ахмат Хасанов в беседе с журналистом 360.ru Региной Ореховой предположил, что политик ведет «красивую игру», но на самом деле влияния у него нет.

«Последнее время заявления Дональда Трампа — это будто кататься на американских горках: повороты, бесконечные мертвые петли, все меняется, и позицию по этому вопросу он уже, наверное, за последний календарный месяц поменял по несколько раз», — заявил политолог.

После последнего разговора с президентом Владимиром Путиным Трамп сказал, что сначала был доволен беседой, но потом выразил недовольство итогами, напомнил Хасанов. Сейчас политик заявил о готовности одобрить новый пакет военной помощи, но также отметил, что они могут оказывать давление на Украину, чтобы добиться уступок.

«Трамп пытается вести какую-то свою политическую игру, чтобы, во-первых, получить политические очки на внутреннем американском политическом поле. Ну а во-вторых, продолжать все-таки диктовать какие-то правила европейским коллегам. При этом, я думаю, всем ясно видно, что какого-то влияния, сейчас по крайней мере, у самого Дональда Трампа на ситуацию на Украине либо нет, либо он просто не хочет ничего пытаться там решить, а лишь делает красивую игру», — подчеркнул эксперт.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров охарактеризовал президента США Дональда Трампа как эгоцентрика. Шуров полагает, что Трамп жаждет внимания и восхищения окружающих, что типично для нарциссизма.