Психиатр Шуров назвал Трампа человеком с «чертами эгоцентричной личности»

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru дал определение личностным характеристикам президента США Дональда Трампа, назвав его ярким представителем эгоцентричного типа личности.

Шуров считает, что для Трампа характерно повышенное стремление к вниманию и восхищению окружающих, что отражает фундаментальные свойства нарцисса, написал «ФедералПресс».

Психиатр также добавил, что нарциссические черты Трампа сочетаются с признаками «слабоумия и бесстрашия», придавая его фигуре парадоксальность и узнаваемость в мировом политическом ландшафте.