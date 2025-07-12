Психиатр Шуров назвал Трампа человеком с «чертами эгоцентричной личности»
Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru дал определение личностным характеристикам президента США Дональда Трампа, назвав его ярким представителем эгоцентричного типа личности.
Шуров считает, что для Трампа характерно повышенное стремление к вниманию и восхищению окружающих, что отражает фундаментальные свойства нарцисса, написал «ФедералПресс».
Психиатр также добавил, что нарциссические черты Трампа сочетаются с признаками «слабоумия и бесстрашия», придавая его фигуре парадоксальность и узнаваемость в мировом политическом ландшафте.
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