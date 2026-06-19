Axios: Трамп заявил, что кризиса на Украине не было бы при G8 с Россией

Кризиса на Украине могло бы не случиться, если бы Запад сохранил формат G8 с участием России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с Axios .

Американский лидер сказал, что «восьмерку» следовало сохранить. В отказе от прежнего формата он обвинил бывшего президента США Барака Обаму. По словам Трампа, тот не хотел видеть президента России Владимира Путина среди участников объединения.

«Вероятно, не было бы войны между Россией и Украиной, если бы это сделали. <…> Раньше это была G8, и было бы гораздо лучше, если бы все так и осталось», — сказал Трамп.

Россия входила в формат G8 до 2014 года. После этого западные страны продолжили встречи без нее в формате G7.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские лидеры активно давили на президента США во время саммита объединения во Франции, поскольку нацелены на продолжение противостояния с Россией.