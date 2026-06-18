Ушаков: европейцы хотят воевать с Россией и давили на Трампа на саммите G7

Европейцы во время саммита G7 во Франции активно давили на президента США Дональда Трампа, поскольку хотят воевать с Россией. Об этом заявил «Вестям» помощник президента России Юрий Ушаков.

«Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, Европа ошибочно полагает, что ситуация в зоне специальной военной операции меняется в пользу Украины. При этом Ушаков отметил, что американский лидер — сильный политик и способен стоять на своей точке зрения.

Ранее страны «Большой семерки» объявили, что нарастят поставки Украине систем противовоздушной обороны, дополнительных перехватчиков и средств большой дальности. Кроме того, они рассмотрят выдачу стране лицензий на производство вооружения.