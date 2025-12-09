Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

Президент США Дональд Трамп сравнил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — основателем бродячего цирка и одной из ключевых фигур американского шоу-бизнеса XIX века. Об этом он заявил в интервью Politico .

«Я называю его Ф. Т. Барнумом», — сказал Трамп, отметив, что Барнум был «великим человеком», способным «продать что угодно и когда угодно».

Финеас Тейлор Барнум известен как создатель цирка Barnum & Bailey и один из пионеров массовых развлечений и агрессивного пиара.

Ранее Трамп уже характеризовал Зеленского как «торгаша».

Издание Financial Times ранее написало, что глава Белого дома дал Зеленскому несколько дней для принятия решения по мирному соглашению.