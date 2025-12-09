Американский лидер сравнил своего украинского коллегу с легендарным шоуменом XIX века Финеасом Барнумом.

«Он мог продать что и когда угодно, неважно, работает оно или нет. А Зеленский убедил Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов — и посмотрите, к чему это привело: к потере почти 25% страны», — заявил Трамп.

В мае глава Белого дома, давая интервью Fox News, уже называл Зеленского «величайшим торгашом», намного лучше себя самого. По его словам, глава киевского режима каждый раз увозит из США миллиарды долларов и невероятно быстро их тратит.