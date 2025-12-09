Трамп дал Зеленскому «дни», чтобы ответить на мирное предложение

Президент США Дональд Трамп дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому несколько дней для принятия решения по мирному соглашению. Об этом написало издание Financial Times .

Ранее глава Белого дома выразил разочарование тем фактом, что Зеленский не изучил предложенный США план мирного урегулирования.

В понедельник после переговоров с лидерами крупнейших европейских государств Зеленский заявил, что они выработали собственный план, который намерены передать США во вторник, 9 декабря. Из него убрали «антиукраинские пункты», всего осталось 20 пунктов. Зеленский при перелете из Лондона в Брюссель заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки.

Трамп заявил, что надеется на достижение договоренности по мирному урегулированию на Украине «к Рождеству», у Зеленского есть несколько дней, чтобы принять решение по соглашению.

США давят на Зеленского, вынуждая согласиться на территориальные уступки и другие компромиссы в мирном плане.