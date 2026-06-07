Трамп сорвался на журналистку NBC

Трампа спросили о его отношении к слухам с фальсификацией выборов в США в 2020 году.

«Существуют свидетельства того, что итоги выборов подделали. Это были нечистоплотные выборы, и подобное сейчас повторяется в Калифорнии», — ответил он.

После этого Уэлкер уточнила у Трампа, есть ли у него убедительные доказательства таких слов.

«Вы и так знаете, что голосование не было честным. Ваша компания это понимает, подтверждений этому больше, чем когда-либо. Мы уже напоминаем страну третьего мира. Выборы лишены прозрачности, как и вы сами. Передача Meet the Press на NBC — аналогично. Также нечестными являются CNN, CBS и ABC — нечестные и однобокие каналы!» — заявил президент.

После этого Трамп попросил закончить интервью, несмотря на просьбу Уэлкер продолжить разговор.

Ранее губернатор Калифорнии Ньюсом усомнился в психическом здоровье Трампа.