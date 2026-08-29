Трамп заявил о заключении с Венесуэлой самой крупной нефтяной сделки в истории

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки о переходе ее нефтяных резервов под американский контроль. Глава Белого дома поделился этой новостью в соцсети Truth Social .

«Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение со страной Венесуэла о самой крупной нефтяной сделке в мировой истории! <…> Эта историческая сделка более чем в два раза увеличивает американские запасы нефти», — написал Трампа.

Он добавил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет по его указанию тесно сотрудничали с лидером Венесуэлы Делси Родригес. В партнерстве с частным бизнесом они обеспечили США контроль над большей частью доказанных запасов нефти в этой стране. Речь идет о более чем 65 миллиардов баррелей.

По его словам, США смогут расширить свои поставки нефти и значительно снизить цены на бензин в стране в долгосрочной перспективе. И все это без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков.

Ранее в США сообщили, что американские военные втайне от Ирана перевозят около 10 миллионов баррелей нефти в сутки через Ормузский пролив.