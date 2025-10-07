Трамп спас TikTok и вернулся в него

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас соцсеть TikTok от блокировки

Президент США Дональд Трамп вернулся в социальную сеть TikTok. Видео он опубликовал на своей странице в сервисе коротких видео.

Глава государства отметил, что именно он спас TikTok от блокировки на территории США.

«Обращаюсь в TikTok ко всем молодым людям: я спас TikTok, так что теперь вы передо мной большом долгу», — заявил Трамп.

Президент добавил, что кто-то из молодых пользователей TikTok однажды также сможет занять его место и «отлично выполнять свою работу».

В конце сентября Трамп подписал указ о соглашении по продаже TikTok американским инвесторам. Аналитики оценивали стоимость соцсети примерно в 14 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточняла, что после завершения сделки по соцсети за защиту и сохранение личных данных пользователей нести ответственность будет компания Oracle.