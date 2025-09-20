Сделку по TikTok в США подпишут в ближайшие дни

Соединенные Штаты подпишут сделку с Китаем по соцсети TikTok в ближайшие дни. Согласно договору, большинство акций будет принадлежать американской стороне, заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Мы на 100% уверены, что сделка готова. Теперь эту сделку нужно лишь подписать, и команда президента работает над этим с китайскими коллегами», — отметила она.

По ее словам, все детали сделки уже согласовали. В управляющем совете будет семь мест, и шесть из них останутся за американцами. За сохранение и защиту данных понесет ответственность компания Oracle, добавила Ливитт.

Он объяснила, что алгоритмы соцсети будут находиться под контролем США.

Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, что желание приобрести TikTok выразили несколько крупных компаний. Он подчеркнул, что США уже достигли договоренностей с Китаем, но имена покупателей раскроют позже.