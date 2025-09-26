Трамп утвердил сделку с Китаем по TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об утверждении сделки по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

Долгие переговоры о будущем TikTok завершены. По соглашению между США и Китаем видеосеть будет управляться недавно созданным совместным предприятием.

В указе говорится, что контрольный пакет акций и управление предприятием перейдет в руки лиц, проживающих в Соединенных Штатах. Она больше не будет контролироваться иностранцами, так как китайская ByteDance Ltd. и ее дочерние компании будут владеть менее чем 20% акций предприятия.

«Таким образом, я пришел к выводу, что предлагаемая продажа позволит миллионам американцев, которые ежедневно пользуются TikTok, продолжать пользоваться приложением, не ставя под угрозу национальную безопасность», — говорится в указе Трампа.

Видеосетью пользуются около 170 миллионов американцев, многие из которых зарабатывают на жизнь, публикуя авторский контент в TikTok. Американские компании размещают в приложении рекламу.

Стоимость американской компании TikTok после заключения сделки составит 14 миллиардов долларов (1,1 триллиона рублей).

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что после заключения сделки по соцсети за сохранение и защиту данных будет нести ответственность компания Oracle.