Отец Маска назвал Мерца воинствующим ястребом
Канцлер Германии Фридрих Мерц не нравится немцам, его победа оказалась «неверным выбором». Об этом РИА «Новости» заявил отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.
Он обратил внимание на агрессивную риторику Мерца и добавил, что тот смог одержать победу лишь благодаря небольшому перевесу голосов. Бизнесмен также сравнил немецкого политика с «воинствующим ястребом».
«Я не думаю, что он нравится им. Я думаю, что он — неправильный выбор для Германии. Но пусть попытает счастья, и посмотрим, что получится», — отметил отец Маска.
Ранее на Мерца обрушился с критикой зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, политик на мгновение почувствовал себя «бандеровской гнидой», когда президент США Дональд Трамп говорил о высадке союзников в Нормандии в 1944 году.