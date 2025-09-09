Трамп сообщил об освобождении россиянки Цурковой в Ираке
Трамп: иракская «Кутаиб Хезболлах» освободила гражданку РФ и Израиля Цуркову
Президент США Дональд Трамп заявил, что движение «Катаиб Хезболлах» освободило гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
В мае арабский телеканал Al Rabiaa сообщал, что похищенную в Багдаде Цуркову могли освободить в результате сделки США и Ирака. Тогда речь шла о временном промежутке от семи до 10 дней. Сестра Цурковой Эмма подчеркивала, что ожидает официального подтверждения этой информации.
Россиянку похитили в марте 2023 года иракские ополченцы. В Багдад она прибыла, чтобы провести полевые работы в рамках исследования Принстонского университета США. При этом на территорию страны въехала по российскому паспорту.
Девушку нашли живой в январе этого года.