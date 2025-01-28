Похищенную иракскими ополченцами россиянку нашли спустя два года

Mash: похищенную в Ираке россиянку Цуркову нашли спустя два года живой

Россиянку Елизавету Цуркову, похищенную иракскими ополченцами в марте 2023 года, нашли живой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Иракские власти заявили, что уже работают над освобождением Цурковой.

«Мы уверены, что команда Трампа привлечет иракское правительство к ответственности и сделает безопасное возвращение Элизабет реальным приоритетом, а не просто темой для разговоров, как предыдущая администрация», — сказала сестра Цурковой.

Россиянку похитили в марте 2023 года, когда она прибыла в Багдад для проведения полевых работ в рамках исследования для Принстонского университета США. Девушка планировала использовать эти данные для защиты диссертации.

В Ирак она въехала по российскому паспорту. Когда девушка пропала, то в Израиле заявили, что ее могла похитить группировка «Катаиб Хезболла».

Осенью 2023 года иракский телеканал «Аль-Арабия» опубликовал видеозапись, где Цуркова призналась, что являлась агентов ЦРУ и «Моссада». По ее словам, в Ирак она прибыла с подрывной миссией, чтобы разжечь вражду между шиитами. Тогда же она раскритиковала военные действия Израиля в секторе Газа и попросила свою семью добиваться ее освобождения.

Ранее руководство Израиля выпустило из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих в секторе Газа.