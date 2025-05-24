Стало известно о дальнейшей судьбе похищенной в Ираке россиянки Цурковой

Al Rabiaa: похищенную в Ираке россиянку Цуркову освободят в течение 7-10 дней

Похищенную в Багдаде гражданку Израиля и России Елизавету Цуркову могут освободить в результате сделки США и Ирака через 7-10 дней. Об этом сообщил телеканал Al Rabiaa .

В рамках достигнутой сделки на свободу выйдут обвиняемые в нападениях на американские базы в Ираке.

«Сделка по освобождению российско-израильской пленной Елизаветы Цурковой предусматривает освобождение одного иранского заключенного в Ираке и шесть других», — говорится в материале.

Цуркову освободят в течение 7-10 дней, но передадут «нейтральной стороне», название которой не указано.

По словам сестры заложницы Эммы Цурковой, она надеется на достоверность этой информации, но пока ждет ее официального подтверждения.

Похищенную иракскими ополченцами Цуркову нашли живой спустя два года. Женщина пропала в марте 2023 года. В Багдад она прибыла для проведения полевых работ в рамках исследования для Принстонского университета, въехав по российскому паспорту.