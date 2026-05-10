Трамп сообщил о сделке по пяти заключенным с Россией и Белоруссией

США договорились об освобождении пяти заключенных в России и Белоруссии. Об этом президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social .

Американский лидер сообщил, что Вашингтон согласовал освобождение иностранных граждан, которые находились под стражей в двух странах.

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», — написал президент США.

Он также выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу.

Ранее Трамп заявил, что американских военных, которых выведут из Германии, могут направить в Польшу. Он подчеркнул, что подобные предложения уже поступали ему от президента страны Кароля Навроцкого.