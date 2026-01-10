Трамп снова повторил, что ладит с Путиным

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался об отношении к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил на мероприятии в Белом доме .

«Я хорошо лажу с президентом Путиным, но я очень разочарован в нем», — заявил Трамп.

При этом президент США не раскрыл причины своего разочарования.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у американского президента сохраняются очень открытые и искренние отношения с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп после вступления в должность не раз разговаривал с российским и китайским коллегами.

В декабре Левитт отметила, что Трамп разочарован и Россией, и Украиной. Американский лидер устал от встреч ради самих встреч, он больше не хочет вести дебаты, он хочет конкретных действий от обеих сторон конфликта.