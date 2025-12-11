В Белом доме заявили о разочаровании Трампа Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп разочарован и Россией, и Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт во время трансляции, которая велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», — отметила Левитт.

Ранее появились подробности нового мирного плана Трампа по Украине. Документ состоит из четырех частей, включающих соглашение из 20 пунктов. В их числе: гарантии безопасности Украине, обязательства США по поводу вступления Украины в НАТО и отдельное американо-российское соглашение.