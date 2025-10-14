Трамп шокировал резким заявлением о войне

Американский лидер Дональд Трамп счел процесс урегулирования конфликта в секторе Газа еще не завершенным. О деталях «второй фазы» политик рассказал в своем посте в Truth Social .

Трамп отметил, что все 20 выживших в плену боевиков ХАМАС вернулись домой. Они, по словам президента США, «чувствуют себя настолько хорошо, насколько это возможно».

Тяжелое бремя снято, но работа не окончена. Мертвые не возвращены, как было обещано. Вторая фаза начинается прямо сейчас.

Согласно договоренности, подписанной сторонами на прошлой неделе, ХАМАС должен был вернуть 20 живых заложников и 28 тел тех, кто погиб у них в плену. К установленному сроку боевики передали только 20 живых пленников и тела четырех погибших.

Израильские власти допускали, что ХАМАС может потребоваться больше времени для обнаружения тел израильтян. За каждое из них Израиль вернет 15 тел ликвидированных в Газе боевиков.

Трамп в своем посте не объяснил, в чем заключается «фаза два» его плана. The Times of Israel предположило, что речь, возможно, идет о документе политика из 20 пунктов. Он касается послевоенного восстановления сектора Газа и создания временного палестинского правительства из технократов.

Надзор за этим процессом будет осуществлять международный Совет мира во главе с самим Трампом и при участии бывшего премьера Великобритании Тони Блэра и других мировых деятелей.

При этом в подписанном документе отражены лишь пункты первого этапа: прекращение огня и обмен заложников на пленных. ХАМАС пока отказался поддержать второй этап, включающий требование о разоружении, и заявил, что намерен провести отдельные переговоры по этому вопросу.