Первые семь освобожденных заложников прибыли в Израиль

Представители Красного Креста передали израильским военным в секторе Газа семерых освобожденных заложников. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan .

В системе здравоохранения уточнили, что все освобожденные пленники находятся в удовлетворительном состоянии и могут ходить. По информации гостелерадиокомпании, заложников будут освобождать в два этапа.

Всего ХАМАС планирует отпустить 20 человек, в том числе уроженца Донбасса Максима Харкина.

Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила, что семеро освобожденных прибыли в пункт первоначального приема на израильской территории. Они пройдут первичный медицинский осмотр, после которого воссоединятся со своими семьями на юге страны.

Ранее представители ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пока его соблюдает израильская сторона. Палестинское движение и руководство Израиля договорились о перемирии, оно вступило в силу 10 октября.