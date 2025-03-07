Трамп сделал смелое заявление о промышленности США

Глава США Дональд Трамп объявил о новом подъеме американской промышленности. По словам президента, этого добилась нынешняя администрация Белого дома. Его процитировало агентство Reuters .

Трамп отметил, что всего за месяц предприятия автопрома дополнительно трудоустроили девять тысяч человек. Он добавил, что компании начали расширять производство, реагируя на позитивные изменения в экономике страны.

Американский лидер подчеркнул, что последние данные производственных индексов ясно говорят о новой фазе роста в экономике США. Трамп счел, что бизнес поверил в стабильность и снова начал вкладывать деньги в расширение производств.

Кроме того, Трамп обвинил Байдена в неэффективном распределении рабочих мест. По словам главы Белого дома, предыдущий американский лидер отдал каждое четвертое рабочее место под государственную должность.

Трамп также поставил ставку на идею, которая перевернет привычный уклад работы крупнейших автомобильных компаний, добавляет Reuters. Политик заявил, что хотел бы, чтобы производство автомобилей полностью вернулось в Соединенные Штаты.

«Вы видите зигзагообразную последовательность — у вас есть крыло, сделанное в Канаде, у вас есть что-то еще, сделанное в Мексике. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы это было сделано здесь, в США», — сказал Трамп.

Североамериканская цепочка поставок автозапчастей тесно интегрирована и охватывает США, Канаду и Мексику, поскольку детали пересекают границу на разных этапах производства. В результате автопроизводители рискуют столкнуться с многочисленными пошлинами.

Дональд Трамп с момента инаугурации ведет новый курс развития США. В марте пресса сообщала, что из-за действий американского лидера страны НАТО начали меньше доверять друг другу.