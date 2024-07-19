Трамп сделал неожиданное заявление о России

Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись

Фото: РИА «Новости»

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Китай боялись его. Об этом он заявил на национальном съезде республиканцев в Милуоки. Его слова привело издание The Sunday Times.

«Орбан тоже говорил про это. Он говорил, что Россия и Китай боялись Трампа, все боялись его. Тогда царил мир, а сейчас все взрывается. Этого не должно было произойти»,  — отметил кандидат в президенты США.

Трамп добавил, что после победы на выборах президента он принесет мир и закончит все международные конфликты, которая создала нынешняя администрация Белого дома во главе с Джо Байденом.

Политик также заявлял о планах восстановить хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он выразил мнение, что Ким скучает по нему.

Американские СМИ сообщали, что после выдвижения кандидатом Трамп намерен поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

Ефимов: москвичи более 10 тысяч раз проверили нахождение участков в границах КРТ в спецсервисе

Несколько городов на юге России остались без света из-за аварий

Замена Байдена ударит по позициям Демпартии США

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте