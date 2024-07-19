Трамп сделал неожиданное заявление о России
Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись
Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Китай боялись его. Об этом он заявил на национальном съезде республиканцев в Милуоки. Его слова привело издание The Sunday Times.
«Орбан тоже говорил про это. Он говорил, что Россия и Китай боялись Трампа, все боялись его. Тогда царил мир, а сейчас все взрывается. Этого не должно было произойти», — отметил кандидат в президенты США.
Трамп добавил, что после победы на выборах президента он принесет мир и закончит все международные конфликты, которая создала нынешняя администрация Белого дома во главе с Джо Байденом.
Политик также заявлял о планах восстановить хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он выразил мнение, что Ким скучает по нему.
Американские СМИ сообщали, что после выдвижения кандидатом Трамп намерен поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.