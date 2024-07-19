Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном при переизбрании

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания. Об этом он сказал на съезде республиканцев в Милуоки.

По мнению Трампа, северокорейский лидер скучает по нему.

«У меня получалось ладить с ним. Если вы помните, мы добились прекращения пусков ракет из стороны КНДР. Теперь они вновь принялись за старое, но когда я вернусь, то снова полажу с Кимом. Уверен, что он тоже хочет моего возвращения. Думаю, что он скучает», — привело слова Трампа РИА «Новости».

Политик добавил, что демократы во главе с Джо Байденом получили планету мира и превратили ее в «планету войны».

«Просто посмотрите на происходящее на Украине. Города бомбят, как людям жить в условиях, если дома разрушают до основания?» — спросил он.

Ранее Трамп обещал положить конец всем конфликтам, которые начались при Байдене.