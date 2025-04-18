Трамп заявил о возможном выходе США из переговоров по Украине

Трамп: США выйдут из переговорного процесса по Украине при саботаже

Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп, его слова привело РИА «Новости».

По словам Трампа, в достижении урегулирования украинского кризиса есть «хорошие шансы». При этом он заявил, что США больше не будут оказывать военную поддержку Украине.

Также глава Белого дома отметил, что не определяет какое-то «конкретное количество дней», за которое надо достичь сделки, однако намерен быстро добиться мирного соглашения.

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, американские представители нанесли визит в Париж с целью склонить Европу поддержать Трампа по разрешению украинского конфликта. Однако, получив отказ от союзников, в США якобы задумались о возможности прекращения участия в миротворческом процессе.