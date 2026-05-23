Трамп сделал Гренландии недвусмысленный намек

Трамп опубликовал фото с положенной на Гренландию рукой

Президент США Дональд Трамп напомнил миру о претензиях на Гренландию. Он опубликовал в соцсети Truth Social коллаж с положенной на арктические горы рукой.

Трамп показал панораму столицы Гренландии города Нуук. Его огромная голова возвышалась над арктическими горами, а рука лежала на их вершине. Президент, прищурившись, смотрел на дома у подножия.

«Привет, Гренландия!» — подписал он изображение.

Ранее Белый дом опубликовал валентинку с видами Гренландии. На открытке карту острова вставили в рамку в виде сердца и призвали определиться.

Трамп неоднократно заявлял, что США заинтересованы в присоединении Гренландии ради национальной безопасности. Остров входит в состав Дании в статусе автономной территории.