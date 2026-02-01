США провели переговоры по судьбе Гренландии

Трамп: США уже ведут переговоры о контроле над Гренландией

США уже провели первые переговоры о контроле над Гренландией и добились согласия по многим вопросам. Об этом телеканалу Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы начали переговоры и, думаю, многое согласовали», — сказал он.

Трамп выразил уверенность, что европейские страны хотели бы заключить сделку по Гренландии. Он назвал предложение по острову важным, но не уточнил, с кем именно США договариваются насчет этой территории.

«Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности. Думаю, мы заключим сделку», — подчеркнул он.

Западные СМИ сообщали, что Белый дом не отказался от планов военной интервенции Гренландии даже без санкции конгресса. На этом фоне американские законодатели уведомили госсекретаря Марко Рубио и администрацию Трампа о вероятном импичменте президенту при таком сценарии.