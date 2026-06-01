Иран приостановил переговоры с США из-за ударов Израиля по Ливану

Иран приостановил переговоры с США из-за эскалации конфликта между Израилем в Ливаном. Об этом сообщило агентство Tasnim .

«Учитывая продолжающиеся преступления сионистского режима в Ливане и принимая во внимание, что Ливан был одним из предварительных условий прекращения огня, а сейчас оно нарушено на всех фронтах, включая Ливан, иранская переговорная команда прекращает переговоры и обмен текстами через посредника», — заявили в агентстве.

Тегеран потребовал полного вывода израильских войск с территории Ливана и сектора Газа. По словам агентства, переговоры с США не возобновятся, пока американцы не выполнят все условия иранской стороны. Также иранские военные пригрозили полностью блокировать Ормузский пролив и активизировать другие фронты.

Накануне Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы». Приказ отдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны организации.