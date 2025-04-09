Трамп решил повысить пошлины для Китая до 125%

США повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125% и введут 90-дневную отсрочку для других стран. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social.

«В связи с неуважением, проявленным Китаем к мировым рынкам, я настоящим повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, с немедленного вступления в силу», — подчеркнул он.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что Китай пересмотрит свою политику в ближайшее время. Торговые пошлины в отношении других 75 стран Трамп приостановил на 90 дней с последующим снижением ответных пошлин на 10%.

Ранее Китай в ответ на действия США объявил о повышении тарифов на американские товары до 84% вместо прежних 34% с четверга, 10 апреля. Минторг КНР назвал действия Белого дома ошибкой.