США временно остановили «Проект Свобода» в Ормузском проливе

США временно прекратят проводить суда через Ормузский пролив в рамках операции «Проект Свобода». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

Вашингтон пошел на этот шаг до появления ясности по переговорам с Ираном и возможному заключению соглашения. При этом, как подчеркнул Трамп, полная блокада пролива сохранится.

Американский лидер отметил, что соответствующий запрос к США поступил со стороны Пакистана и ряда других стран. После этого стороны договорились сделать паузу.

«Мы пришли к взаимному соглашению о том, что, хотя полная блокада останется, „Проект Свобода“ будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли завершить [переговоры] и подписать соглашение», — написал Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. Он уточнил, что после этого Вашингтон перешел к новой фазе своих действий.