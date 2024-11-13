Трамп выдвинул телеведущего на пост главы Пентагона

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп номинировал на пост американского министра обороны телеведущего Пита Хегсета. Об этом сказано в заявлении политика, которое процитировало РИА «Новости» .

«Для меня большая честь объявить, что я номинировал Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете», — сообщил Трамп.

Хегсет прошел обучение в Гарварде и Принстоне. Кроме того, он служил в армии США, состоял в национальной гвардии Миннесоты, получил воинское звание майора. Также он работал ведущим на телеканале Fox News.

Ранее Дональд Трамп назначил бывшего главу национальной разведки страны Джона Рэтклиффа директором ЦРУ. Политика считают соратником избранного президента.

Также Трамп выбрал кандидатуру на пост советника по нацбезопасности. Им может стать конгрессмен Майкл Уолтц.