Трамп решил избавиться от купленной в марте красной Tesla

После публичной перепалки с бизнесменом Илоном Маском президент США Дональд Трамп захотел избавиться от электромобиля Tesla, произведенного его компанией. Он готов продать машину или отдать даром, сообщил CNN .

Красный электромобиль стоит на Южной лужайке Белого дома. После инаугурации Трамп, по словам журналистов, превратил это место в выставочный зал в честь Маска. В марте он купил Tesla для себя и Cybertruck для внучки. Теперь ситуация изменилась.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что красная машина может быть продана или подарена. Кому она достанется, неизвестно. Трамп разрешал своим подчиненным пользоваться электрокаром. Например, на нем ездили пресс-секретарь президентской администрации Каролин Левитт и заместитель начальника коммуникаций Марго Мартин.

Маск раскритиковал Трампа за сокращение субсидий. На этом фоне акции Tesla упали примерно на 14,2%, бизнесмен потерял почти 34 миллиарда долларов в сутки.