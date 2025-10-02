Трамп разрешил делиться с ВСУ разведданными для ударов вглубь России

США начнут делиться с Украиной разведданными для ударов по энергетическим объектам. Об этом сообщила The Wall Street Journal .

Новый шаг Белого дома поможет ВСУ бить вглубь России по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям.

Разрешение на передачу разведданных президент США Дональд Трамп принял после того, как опубликовал пост, в котором заявил о возможностях Украины вернуть утраченные территории и «может быть, даже пойти дальше».

«Несколько дней спустя вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что администрация Трампа рассматривает возможность передать Украине крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км. Это — расстояние, например, от Харькова до Омска», — отметило издание.

Ранее Responsible Statecraft сообщил, что ВСУ не смогут использовать Tomahawk, потому что у США слишком мало платформ, с которых эти ракеты выпускаются. По информации издания, Пентагон вряд ли расстанется с ценными системами и не пойдет на серьезные риски, связанные с передачей оружия.