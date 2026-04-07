Трамп рассказал, почему попрощался с НАТО

Трамп попрощался с НАТО после реакции альянса на желание США получить Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что попрощался с НАТО после реакции альянса на его желание контролировать Гренландию. Об этом глава Белого дома рассказал на пресс-конференции, трансляция которой шла на YouTube .

«Если вы хотите правду, то все началось с Гренландии. Мы хотим остров. Они не хотят его нам отдавать. Я сказал: „Пока, пока“», — объяснил Трамп.

Гренландия формально является частью Королевства Дания, но с 2009 году обладает статусом автономии с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно подчеркивал, что остров должен войти в состав Соединенных Штатов.

В Минобороны Дании такие заявления расценили как угрозу национальной безопасности и пообещали принять меры в случае вторжения на остров. Сам Трамп обосновывал необходимость контроля над Гренландией стратегическими задачами для США по обороне.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас намекала, что ЕС не отдаст Гренландию США.