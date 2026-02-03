Каллас намекнула, что Европа не отдаст Трампу Гренландию

Каллас: у ЕС отсутствует понимание, когда может возникнуть спор с США

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила на конференции в Норвегии, что Евросоюз не может предсказать, когда с США снова возникнет спор о статусе Гренландии. Она добавила, что сейчас напряженность ниже, чем была пару недель назад.

«Однако остается мало ясности относительно того, что будет дальше или когда может возникнуть следующий спор», — добавила она.

Каллас отметила, что Европейский союз поддерживает Гренландию и Данию.

Гренландия — часть Датского королевства. Но Дональд Трамп, президент США, неоднократно говорил, что остров должен принадлежать Америке. Власти Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о недопустимости захвата территории.

Ранее немецкий политолог Александр Рар высказал свои мысли о планах Трампа относительно Гренландии. По мнению эксперта, американский президент стремится к мягкому захвату острова, который не будет выглядеть как открытая военная операция.