Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на «что-то хорошее» в переговорах по мирному урегулированию на Украине. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«"Неужели действительно возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее", —написал Трамп», — говорится в сообщении.

О существовании американского плана по урегулированию стало известно в середине ноября. Документ включает 28 пунктов и предполагает ряд серьезных уступок со стороны Киева: отвод войск из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО и сокращение украинской армии. Вашингтон и Киев после консультаций в Женеве заявили, что разработали «обновленные и усовершенствованные рамки» мирного плана.

Свой вариант подготовили также Лондон, Париж и Берлин. Европейская версия предусматривает сокращение численности ВСУ до 800 тысяч военнослужащих — вместо 600 тысяч, фигурирующих в американской инициативе.

Президент России Владимир Путин подтверждал, что Москва получила американский вариант документа и готова рассматривать его как возможную основу для переговоров. В Кремле при этом подчеркивали, что настроены на мир, но только при соблюдении российских интересов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать появляющиеся в СМИ утечки о содержании пунктов американского мирного плана по Украине некорректно.