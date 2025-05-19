Президент Дональд Трамп рассказал, что в беседе с ним российский лидер Владимир Путин похвалил первую леди США Меланию Трамп. Об этом глава Белого дома заявил на церемонии подписания одного из новых законопроектов в Розовом саду, сообщил телеканал ABC.

«Путин только что сказал мне: „Ваша жена пользуется большим уважением“. Я сказал: „А как же я?“ Нет <…>, Мелания всем нравится больше, <…>. Я не против, все в порядке», — сказал он.

Вечером 19 мая Путин созвонился с американским коллегой. Их беседа длилась чуть более двух часов, позже они выступили с заявлениями для прессы. Основной темой разговора была Украина.

Трамп назвал беседу хорошей и анонсировал начало немедленных переговоров между Россией и Украиной. Также он добавил, что российские власти планируют наладить торговлю с США после завершения украинского конфликта. Глава Белого дома уже дал свое согласие.