Стилист Лисовец: Мелания Трамп безупречно гармонирует с супругом

Эксперт в сфере моды и стилист Владислав Лисовец прокомментировал стиль Мелании Трамп в беседе с RT .

Он подчеркнул, что Мелания в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус и тщательную проработку всех деталей своего образа. По его словам, первая леди США полностью соответствует своему супругу.

На вчерашней церемонии инаугурации ее образ был более сдержанным, но на балу она представила праздничное настроение — белоснежное платье невесты, которое прекрасно на ней смотрится. В целом, это женщина, на которую определенно стоит равняться, выразил мнение стилист.

Ранее Лисовец подчеркнул, что наряд Мелании Трамп на инаугурации Дональда Трампа выглядел элегантно и сдержанно.