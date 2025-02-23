Трамп шокировал прогнозом о конце конфликта на Украине

Трамп: сделку по Украине могут заключить на этой неделе

Стороны могут заключить соглашение по завершению украинского кризиса уже на этой неделе. В этом уверен президент США Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ее процитировало РИА «Новости» .

Левитт указала, что администрация Трампа проводит переговоры как с Россией, так и с Украиной.

«Трамп твердо уверен, что мы сможем добиться конца конфликта уже на этой неделе», — добавила чиновница.

По словам представительницы администрации Белого дома, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц проведет все выходные за работой по разработке программы, которая позволит приблизить заключение сделки.

Комментировать вероятную встречу Трампа с российским президентом Владимиром Путиным чиновница отказалась. Она уточнила, что в настоящий момент переговоры по данному вопросу продолжаются.

Первый раунд переговоров делегаций России и США завершился в Эр-Рияде 18 февраля. Украину на них не пригласили. Позднее президент России Владимир Путин высоко оценил результаты российско-американской встречи.

Глава Белого дома Трамп почти сразу после переговоров начал жестко критиковать Зеленского. Политик счел, что украинскому лидеру нет необходимости принимать участие и в следующих переговорах по завершению украинского кризиса — по его словам, этот этап запланирован уже на 25 февраля в Саудовской Аравии.