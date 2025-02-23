Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал диалог с Россией, чтобы предотвратить очередную эскалацию украинского конфликта и возможную ядерную войну. Об этом в эфире Youtube-канала India & Global Left заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По словам эксперта, налаживать диалог с Россией — это «единственный логичный путь», потому что продолжение политики экс-президента США могло бы привести к ядерной войне.

«У России есть жизненно важные интересы на Украине. В случае продолжения дальнейшей эскалации конфликта коллективным Западом, можно было бы ожидать такого печального результата», — сказал бывший военный.

Также Риттер отметил, что Трамп, как опытный предприниматель, заинтересован в возобновлении прочных деловых отношений с Россией и по другим причинам.

Ранее Трамп заявил, что второй раунд переговоров между РФ и США по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля.