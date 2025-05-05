Трамп рассказал о просьбе лидеров стран ЕС позвонить Путину

Главы стран Евросоюза неоднократно обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил NBC News .

«Вы знаете, главы Евросоюза много раз просили меня позвонить Путину», — сказал Трамп.

По его словам, им пришлось обратиться нему с этой просьбой: Путин не отвечает на их звонки.

До этого в ходе общения с сотрудниками СМИ на борту самолета Трамп заявил, что ему необходимо подумать о вероятной встрече с Владимиром Путиным в мае в Саудовской Аравии. Также ранее Трамп отметил, что на минувших выходных состоялись «очень неплохие переговоры» по ситуации вокруг России и Украины.

Американист Виктория Журавлева заявляла, что Трамп планирует доказать согражданам, что он является непохожим на своих предшественников уникальным лидером. По этой причине он пытается наладить диалог между Россией и Украиной.