Трамп заявил, что на выходных прошли «очень хорошие переговоры» по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на минувших выходных прошли «очень неплохие переговоры» по ситуации вокруг России и Украины. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, его слова привело РИА «Новости».
«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных», – отметил Трамп.
Несмотря на это, по его словам, у каждой из сторон все еще остается сильная ненависть друг к другу.
Ранее RT сообщил, что во время общения с сотрудниками СМИ на борту своего самолета Трамп сказал, что ему предстоит подумать о возможной встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в мае.
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