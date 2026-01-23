Трамп рассказал о нестандартных взносах в Совет мира

Трамп: некоторые страны внесли в Совет мира более одного миллиарда долларов

Президент США Дональд Трамп на борту самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон рассказал о нестандартных взносах в Совет мира от некоторых стран. Об этом написало РИА «Новости» .

«Некоторые страны вложили уже гораздо больше, чем миллиард», — сказал Трамп журналистам.

Совет мира теперь получил статус официальной международной организации. Устав Совета подписали 18 стран. Этот совет имеет все шансы стать одной из важнейших организаций, когда-либо учрежденных, заявил Трамп.

Согласно хартии, после вступления устава в силу каждое государство-участник сможет исполнять свои функции в совете не более трех лет. Ограничение трехлетнего срока членства не распространяется на государства-участников, которые внесут в Совет мира денежный взнос в размере более одного миллиарда долларов США в течение первого года.

Бессменным председателем Совета мира станет Трамп. Он же будет конечным звеном в принятии решений.