В Кремле отреагировали на заявление о потере Крыма Украиной

Слова американского президента Дональда Трампа о том, что Украина потеряла Крым уже много лет назад, соответствуют позиции России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Трамп признал ситуацию на Украине плачевной. По его словам, глава государства Владимир Зеленский должен заключить мир или вскоре полностью потеряет страну.

Также лидер Соединенных Штатов назвал вредным для мирного урегулирования кризиса заявление Зеленского о том, что Киев не признает Крым российским. Он напомнил, что 11 лет назад полуостров перешел России без единого выстрела, и тогда Украина за него не боролась.