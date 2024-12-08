Трамп рассказал, на каких условиях США останутся в НАТО

Трамп: США останутся в НАТО, если члены альянса смогут поддерживать взносы

США останутся в НАТО, если другие члены альянса смогут поддерживать аналогичный им уровень взносов в военный блок. Об этом в эфире телеканала NBC News сообщил избранный президент государства Дональд Трамп.

«США останутся в составе альянса, если [другие члены] смогут платить по счетам», — заявил он.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября, Трамп одержал победу и стал первым политиком с XIX века, которому после четырехлетнего перерыва удалось вернуться в Белый дом.

Ранее Трамп сделал публичное заявление по поводу выделяемой военной помощи Украине. Он заявил, что киевскому режиму не стоит рассчитывать на такие же объемы средств, которые ВСУ получали при администрации Джо Байдена.

Также СМИ сообщали, что команда Трампа приготовила как минимум три плана урегулирования украинского конфликта.