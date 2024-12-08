Трамп сделал заявление о военной помощи Украине

Трамп: Украине не стоит ожидать тех же объемов помощи от США, что и при Байдене

После смены власти в США Украине не стоит ждать таких же объемов военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена. Об этом в эфире телеканала NBC News сообщил избранный американский президент Дональд Трамп.

Он допустил, что поддержка киевского режима со стороны США, «вероятно, сократится».

При этом будущий глава государства выразил настрой на разрешение конфликта между Украиной и Россией.

«Если я смогу», — ответил Трамп на вопрос о перспективах урегулирования ситуации.

Ранее президент на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал пост с призывом к российскому президенту Владимиру Путину начать дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Он добавил, что в этом может помочь Китай.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Путин никогда не отказывался от переговоров.