Трамп рассказал, кто принял решение об ударах по Дохе

Трамп заявил, что решение об ударе по Дохе принимал Нетаньяху, а не он

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе Израиля по Катару принял не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Я поговорил с Нетаньяху после атаки. Он сказал мне, что хочет мира. Этот печальный инцидент может стать возможностью для мира», — отметил Трамп.

Он добавил, что односторонние бомбардировки Катара, как близкого союзника США, который очень усердно работает над установлением мира, не способствуют достижению целей Вашингтона и Израиля.

По словам американского лидера, у него состоялся с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Трамп поблагодарил его за поддержку и дружбу с Америкой пообещал, что подобное с Катаром не повторится.

Израильские военные совершили удар по Дохе, когда в город приехала делегация палестинской группировки ХАМАС. По предварительной информации, погибли пять человек.