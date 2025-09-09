Трамп отреагировал на атаку Израиля по Дохе

Трамп: удары Израиля по Дохе могут стать возможностью для мира

Удар Израиля по Дохе может открыть возможность для установления мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова привела пресс-служба Белого дома.

«Односторонние удары по Катару — близкому союзнику США, которая усердно помогает нам в посредничестве ради мира, — не способствует целям ни Израиля, ни Америки. Однако устранение ХАМАС является достойной целью», — сказал американский лидер.

Трамп провел беседу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахман Аль Тани, выразив ему благодарность за поддержку и дружбу с Соединенными Штатами.

Глава Белого дома заверил, что подобного на катарской территории больше не повторится. По словам Трампа, США заранее направили Катару информацию о планах Израиля по нанесению удара с воздуха по делегации ХАМАС в Дохе.

Военкор Александр Коц предположил, что катарские военные специально пропустили удар Израиля по просьбе Трампа, которому нельзя было отказать.

